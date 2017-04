Uitslagen inhaalduels zondagvoetbal

Alle uitslagen van de inhaalduels in het zondagvoetbal

VOETBAL - Vandaag stonden er een flink aantal inhaalduels op het programma bij de zondagamateurs. In de 1e klasse F kwam SVBO niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij LSC 1890, waardoor de ploeg van trainer Rolf Veneboer nog steeds niet veilig is voor rechtstreekse degradatie. In de 2e klasse L won Valthermond overtuigend van Raptim, kampioen GOMOS won voor de 17e keer dit seizoen in de 3e klasse B en in de 3e klasse C bleven de topploegen Asser Boys, Dalen en Sleen foutloos





1e klasse F:

LSC 1890 - SVBO 0 - 0

WVV - FVC 1 - 1



2e klasse K:

Olyphia - St. Annaparochie 3-0



2e klasse L:

Raptim - Valthermond 1-3



3e klasse B:

ASVB - Veendam 1894 1-1

ZFC Zuidlaren - GOMOS 1-3



3e klasse C:

CEC - vv Sleen 1 - 2

Asser Boys - Bargeres 4 - 1

Gieten - Twedo 0 - 3

Dalen - Stadskanaal 2 - 1

SVV'04 - LEO 1 - 1



3e klasse D:

HODO - Dedemsvaart 0 - 2

Zuidwolde - Heerde 3 - 1

Dwingeloo - Steenwijker Boys 1 - 1

FC Oldemarkt - DIO Oosterwolde 3 - 2

vv Steenwijk - Ruinen 3 - 1



4e klasse B:

Donkerbroek - Nieuw Roden 2 - 6



4e klasse C:

BATO - FVV 1 - 1

MOVV - Bellingwolde 3 - 3

Pekelder Boys - Engelbert 1 - 1

Alteveer - WEO 1 - 0

Siddeburen - Gieterveen 7 - 2



4e klasse D:

KSC - Weerdinge 0 - 3

EMMS - Schoonebeek 4 - 0

Sellingen - Protos 1 - 1

EHS'85 - DVC'59 5 - 3

Zwartemeerse Boys - Sweel 0 - 3

DSC'65 - SVBC 2 - 3



4e klasse E:

Old Forward - USV 0 - 3

Steenwijkerwold - S.V. Hoogersmilde 2 - 2

Zandhuizen - Havelte 3 - 1

Pesse - OVC '21 0 - 1

Oranje Zwart - Wacker 5 - 1

VENO - IJhorst 3 - 1

Smilde'94 - Wijster 2 - 3



5e klasse A:

Scheerwolde - Willemsoord 1 - 4

Blankenham - DOS'63 1 - 1

FC Kraggenburg - Giethoorn 4 - 1



5e klasse C:

FC Fochteloo - ODV gestaakt

Oosterstreek - HH Combi 1 - 2



5e klasse D:

Tynaarlo - Kloosterburen 6 - 2

Farmsum - SV Bedum 0 - 1

Warffum - Groen Geel 3 - 1



5e klasse E:

Roswinkel Sp. - Buinerveen 7 - 1

Eext - Gasselternijveen 1 - 2

Buinen - EEC 1 - 1

Valther Boys - Zandpol 9 - 0

Weiteveense Boys - De Treffer '16 4 - 0



5e klasse F:

Oldambtster Boys - Meeden 0 - 7

Bareveld - Nieuweschans 8 - 0

SPW - JVV 7 - 0

Drieborg - Borgercompagnie 3 - 4

Wedde - DWZ 6 - 0

BNC - PJC 1 - 3

Veelerveen - THOS 3 - 1



