45-jarige man gewond na mislukte inhaalactie in Zuidlaren [update]

De bestuurder raakte gewond (foto: Van Oost Media) De bestuurder raakte gewond (foto: Van Oost Media) Er kwam een traumaheikopter ter plaatse (foto: Van Oost Media)

ZUIDLAREN - Een 45-jarige man uit Groningen is zondagavond gewond geraakt nadat hij een andere automobilist probeerde in te halen. Dit ging fout.

De man reed vanuit het centrum van Zuidlaren richting Annen. De Groninger probeerde een 21-jarige automobilist uit Zuidlaren in te halen, maar zag te laat dat deze naar links afsloeg.



De 45-jarige man verloor de controle over de auto en botste tegen een boom. De politie meldt dat de man met onbekend letsel naar het UMCG is gebracht. De 21-jarige man uit Zuidlaren raakte niet gewond.