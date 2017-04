Asser Boys, Dalen en Sleen maken geen fout: spanning blijft in 3C

VOETBAL - De strijd om het kampioenschap in de zondag 3e klasse C is nog lang niet beslist. Asser Boys won vandaag de inhaalwedstrijd tegen Bargeres met 4-1, maar ook de achtvolgers Dalen en Sleen maakten geen fout. Sleen versloeg CEC met 2-1 en Dalen was op eigen veld met 2-1 te sterk tegen een andere outsider om de titel, Stadskanaal.

Asser Boys heeft na vandaag 48 punten uit 22 duels. Dalen heeft er drie minder, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. Sleen volgt op plek 3, met 45 punten uit 22 wedstrijden. Stadskanaal lijkt af te haken in de titelstrijd, met 43 uit 22. Er zijn nog vier duels te spelen in deze klasse.Asser Boys had lange tijd veel moeite met hekkensluier Bargeres. Pas een minuut voor rust scoorde René Westerveen de 1-0 uit een rebound nadat Justin Smeenge de lat raakte.Direct na rust besliste Asser Boys de wedstrijd. Binnen vijf minuten stond de 3-0 op het scorebord door treffers van Robert Termohlen en weer Westerveen. Bargeres mocht via Rob Stiekema, uit een strafschop nog tegenscoren, maar het slotakkoord was weer voor Asser Boys. Westerveen scoorde zijn 3e van de middag en zijn 23e goal van het seizoen: 4-1.Ruud Anninga zorge zeven minuten voor rust voor de openingstreffer in het duel tegen CEC, dat toch weer in degradatieproblemen is gekomen. Kort na rust kwam de thuisclub via Sander de Groot op gelijke hoogte, maar Ranil Briek bezorgde de gasten de broodnodige zege in de strijd om het kampioenschap.Op basis van strijd boekte Dalen een terechte zege in de topper tegen Stadskanaal. De ploeg van trainer Bert Doldersum maakte bovendien de minste fouten in balbezit.Steven Balstra zorgde halverwege de eerste helft voor de 1-0. Hij schoot fraai raak na een afgeslagen corner van de thuisclub.Twintig minuten voor tijd kopte Stadskanaal-spits Bidjoy Ramcharan raak na een mooie voorzet van Sten Vos, maar Dalen toonde razendsnel veerkracht. Bij Stadskanaal stond men nog na te genieten van de gelijkmaker, want bij een vrije bal van Dalen stond Martijn Heerkes volledig vrij om de bal in te schieten. In de slotfase speelde Stadskanaal alles op alles, maar Dalen kwam niet echt in de problemen.Stand aan kop in de 3e klasse C:1. Asser Boys 22-482. Dalen 21-453. Sleen 22-454. Stadskanaal 22-43Komende donderdag moet Dalen op bezoek bij Bargeres.