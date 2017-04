Brand in een schuur in Elim

In Elim stond een schuur in de brand (Persbureau Meter)

ELIM - In een schuur aan de Meester Pieterswijk in Elim woedde in de nacht van zondag op maandag brand.

Omdat de schuur dicht naast een ander pand staat, kwam de brandweer met meer blusvoertuigen ter plaatse. De brand was snel onder controle.



Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.