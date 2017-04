Duo steelt pinpas van 80-jarige vrouw uit Emmen

EMMEN - De politie heeft beelden openbaar gemaakt van twee vrouwen die een pinpas van een 80-jarige vrouw uit Emmen hebben gestolen. Het duo pinde daarna met de pas.

De vrouw uit Emmen werd eind januari door de vrouwen beroofd. Op de beelden is te zien hoe het duo achter de 80-jarige vrouw staat als zij aan het afrekenen is in de winkel. Één van de vrouwen kijkt over de schouder van het slachtoffer mee.Als de vrouw uit Emmen haar karretje in de stalling zet, komen de twee vrouwen achter haar staan. Één van de vrouwen steekt haar arm in de jaszak van de vrouw en pakt de pinpas. Even later pint het duo geld van de rekening van de oudere vrouw.