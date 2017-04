Machinist schrijft bericht aan jongen op het spoor

Janine schrijft het bericht aan een jongen die op het spoor aan het spelen was (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

EMMEN - "Jij ligt hoogstwaarschijnlijk veilig in je bedje te slapen. Gelukkig maar! Ik zou ook willen slapen want morgenvroeg moet ik weer werken, maar het lukt me niet omdat jij me heel erg hebt laten schrikken vanmorgen". Dat schrijft machinist Janine Hoogeveen uit Coevorden in een Facebookbericht.





Het bericht is inmiddels meer dan zeshonderd keer gedeeld en veel mensen reageren onder bericht en wensen Janine sterkte.



Lees hier het hele bericht:

