In beeld: zo vierde Drenthe Pasen

De fik ging er hier bijna in (foto: Gerda Uildriks) Amanda Schreurs stuurde een foto van het paasvuur in Dalen (foto: Amanda Schreurs) Renate Hölscher maakte een foto van het paasvuur in Den Hool (foto: Renate Hölscher)

ASSEN - In de hele provincie werden de traditionele paasvuren aangestoken. Zelf waren we aanwezig bij het aansteken van een aantal paasvuren. Maar we vroegen u ook om foto's in te sturen.





Bekijk hier de foto's:

Bij RTV Drenthe kwamen veel foto's binnen. We hebben een selectie gemaakt. Heeft u nog meer foto's? Stuur ze dan naar website@rtvdrenthe.nl.