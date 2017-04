Liveblog VVV - FC Emmen [afgelopen]

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond bij VVV, de ploeg die afgelopen vrijdag feest kon vieren vanwege de officiële promotie naar de eredivisie. Vandaag kan de club uit Venlo, voor eigen publiek, als kers op de vlaai ook nog eens kampioen worden. Dan moet VVV winnen en mag Jong Ajax niet winnen bij Jong PSV.

FC Emmen zal niet willen meewerken aan het tweede feestje in vier dagen. Logisch, want de formatie van trainer Dick Lukkien heeft de punten zelf hard nodig om een play-offticket te bemachtigen.Op dit moment staat Emmen nog 9e, maar de Drentse club voelt de hete adem van FC Eindhoven en RKC Waalwijk.FC Emmen start met dezelfde elf spelers als afgelopen vrijdag toen er in Maastricht met 2-2 gelijk werd gespeeld.VVV - FC Emmen is LIVE te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog...