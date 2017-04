Telgenkamp held in Venlo: VVV nog niet kampioen

VOETBAL - FC Emmen verpeste vanmiddag een Venloos feestje. Koploper VVV dacht vanmiddag het kampioenschap in de Jupiler League binnen te slepen, maar Dennis Telgenkamp bleek niet te passeren. Zelfs via een strafschop lukte het VVV niet om te scoren. Het bleef bij 0-0.

En dat leverde toch wel teleurstelling op bij de ruim 7800 toeschouwers in De Koel. Jong PSV bood hulp, won van de enige overgebleven concurrent, maar de brigade van Maurice Steijn vergat het zelf dus af te maken.Voor FC Emmen betekent het gelijkspel weer een belangrijk punt op weg naar deelname aan de play-offs. Door het gelijkspel van FC Eindhoven bij NAC (3-3) en RKC (thuis tegen Almere City, 1-1) blijft Emmen 9e in de stand. Die plek geeft aan het einde van de rit recht op het spelen van de nacompetitie.In de strijd om de vierde periode blijft Cambuur koploper, met 19 uit 7. De Friezen wonnen met 2-0 van Jong FC Utrecht, terwijl achtervolger De Graafschap met 2-0 te sterk was voor MVV. Ook De Graafschap heeft 19 punten, maar wel een beduidend minder doelsaldo. Wanneer Cambuur vrijdag op eigen veld van RKC wint is de club uit Leeuwarden periodekampioen. In dat geval is ook de nummer 10 in de eindstand van de Jupiler League nog deelnemer aan de play-offs.VVV was sterker dan Emmen, dat zich moest beperken tot verdedigen. In de counter hoopte de Drentse club gevaar te stichten, maar in die opzet slaagde de formatie van Dick Lukkien niet. Kai Huisman en Cas Peters kregen weinig bruikbare ballen en stonden bovendien met twee man tegenover vier en soms vijf verdedigers. De thuisclub viel voetballend tegen, maar werd wel drie keer heel gevaarlijk via standaardsituaties. Drie keer dook Jerold Promes vrij op in het vijf-metergebied, maar drie keer kopte de centrale verdediger naast. Ook het vierde gevaar kwam van Promes, maar zijn schot werd gekeerd door Dennis Telgenkamp.Emmen hield dus stand, maar moest kort voor rust wel verder zonder topschutter Cas Peters. De aanvaller, goed voor 15 goals dit seizoen, kampte met een pijnlijke lies. Hij werd vervangen door Issa Kallon.Issa Kallon en vooral Dennis Telgenkamp groeiden in de tweede helft uit tot de beste spelers aan Emmen-zijde. Kallon viel gedreven in, was sterk aan de bal en zorgde voor meer dreiging. Toch kreeg VVV in de tweede helft de grootste kans op een goal. Een overtreding van Gersom Klok op Vincent van Crooij in de eigen zestien betekende een strafschop voor VVV. Clint Leemans mocht aanleggen, maar Telgenkamp keerde de inzet. Leemans kreeg vijf minuten na zijn gemiste penalty kans op eerherstel, maar weer was Telgenkamp de winnaar.9. FC Emmen 35-51 (+9)10. FC Eindhoven 35-51 (-4)11. RKC 35-50 (-6)12. Helmond Sport 35-47 (-14)13. De Graafschap 35-46 (+7)