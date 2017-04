Donateursactie moet dorpshuis Dwingeloo redden

Het dorpshuis in Dwingeloo (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

DWINGELOO - De Stichting Over Enthinge houdt op 6 mei een donateursactie in het dorp om mentale en financiële steun te vragen voor het gelijknamige dorpshuis. Door het dichtdraaien van de subsidiekraan en huurders die opzeggen staat het dorpshuis het water tot aan de lippen.

"We gaan met een kraam bij de supermarkt staan op zaterdag, waar bijna het hele dorp komt. We hopen de betrokkenheid van het dorp bij het dorpshuis op deze manier te vergroten," zegt voorzitter Diet Prinsen.



Eerder vroeg de stichting tijdens een commissievergadering om financiële steun. De gemeente Westerveld zegt het signaal te begrijpen dat er iets gedaan moet worden en geeft aan de situatie opnieuw te gaan bekijken.



Probleem komt vaak voor

Ook heeft het dorpshuis de hulp ingeroepen van Paul van Schie, consulent dorpshuizen bij de Brede Overleggroep Kleine Dorpen. Zo'n drie tot vier keer per jaar treft hij een dorpshuis dat moeite heeft met overleven, vaak omdat de gemeente geen subsidie meer geeft en huurders verdwijnen.



Aantal dorpshuizen groeit

Meestal komt het goed. Want het totaal van 160 dorpshuizen in Drenthe groeit eerder dan dat het afneemt. "Als het dorp gezamenlijk de schouders eronder zet, lukt het meestal wel het dorpshuis open te houden", zegt Van Schie. Hij noemt als voorbeeld het dorpshuis in Klijndijk, waar sluiting dreigde, maar toch werd gered.



In Klijndijk wist een nieuw bestuur nieuwe fondsen aan te boren en werd het dorp nauw betrokken bij de inrichting van het verbouwde pand. De gemeente betaalde de subsidie van vijf jaar vooruit en legde zelf een bedrag bij voor de verbouwing. Het resultaat is een gebouw dat er als nieuw uitziet.



Dorpshuis vaker gebruikt

Johan Dol, voorzitter van de Stichting Udik, die het dorpshuis in Klijndijk bestiert, adviseert Dwingeloo dan ook het dorp er zoveel mogelijk bij te betrekken. "Wij hebben dat ook gedaan en met groot succes want het gebruik van het dorpshuis is verdubbeld", aldus Dol.