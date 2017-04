Race met bijna tweeduizend badeendjes in Rolde

Bijna tweeduizend badeendjes gleden via de waterbaan naar beneden (foto: Alex Dallinga) De opblaasbare waterbaan (foto: Alex Dallinga)

ROLDE - De Brink in Rolde was vandaag op Tweede Paasdag het toneel van badeendjes. Bijna tweeduizend eendjes gleden via een waterbaan naar beneden richting een smalle buis.

Deelnemers konden de eendjes van tevoren kopen en laten nummeren. Er waren 85 prijzen te winnen.



Water op

De race werd gegleden in vier manches. Na de tweede manche was het water op en moest de brandweer eraan te pas komen om de racebaan van nieuw water te voorzien.



De opbrengst van de race gaat naar Vereniging Gymnastiek en Atletiek en wordt onder meer gebruikt voor nieuwe toestellen.