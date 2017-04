De Vries bezorgt ACV koppositie met late goal

VOETBAL - ACV heeft de koppositie in de hoofdklasse B heroverd. Tegen laagvlieger SDV Barneveld maakte invaller Guus de Vries in de slotminuut de winnende treffer: 1-2.

Na twaalf minuten konden de handen op elkaar bij het inhaalduel in Barneveld. Spits Knul van de thuisploeg besloot van zo'n vijfentwintig meter zijn geluk te beproeven. ACV-doelman Wormmeester zag de bal over zich heen vliegen en in het net belanden: 1-0.In het vervolg kon de formatie van Fred de Boer geen vuist maken. Vijf minuten voor rust kopte spits Hendriks een metertje naast. Met donkere wolken boven het Gelderse land zochten beide ploegen de kleedkamer op.Na de pauze bracht De Boer Guus de Vries en Willem de Jong in het veld. Laatstgenoemde zorgde voor meer Drentse dreiging op middenveld waardoor ACV gevaarlijker werd. Hendriks zette de stand zeven minuten na rust op 1-1 door op fraaie wijze een vrije trap in de kruising te werken.In het laatste half uur was ACV, dat voor het inhaalduel één punt achterstand had op koploper DOVO, veel sterker dan de thuisploeg. Echter was de grootste kans in de reguliere speeltijd aan de overkant. In de zeventigste minuut brak de tegenstander levensgevaarlijk door. Wormmeester trad in de één-tegen-één-situatie katachtig op.Diep in de blessuretijd kreeg ACV nog één kans door een toegekende vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied. Hendriks raakte de muur, werkte de bal in de rebound richting de eerste paal, waarna goudhaantje Guus de Vries met een teen de bal in de verre hoek frommelde.Door de gelukkige zege klimt de Asser formatie naar de eerste plek in de hoofdklasse B. DOVO volgt op twee punten. Er zijn nog vier duels te spelen in de landelijke klasse.