MSC pakt punt tegen koploper

VOETBAL - Door een punt uit het vuur te slepen tegen koploper ADO'20 heeft MSC zichzelf weer wat lucht bezorgd in de Hoofdklasse A. MSC kwam op eigen veld op een 2-0 voorsprong, waarna het toch nog in de achtervolging moest: 3-3.

De Meppelers, die zaterdag met 2-5 verloren van concurrent De Meern en daardoor de gevarenzone weer dichterbij zagen komen, begonnen goed aan de wedstrijd. Binnen het kwartier zorgden Justin Benjamins en Milan van der Weide voor een 2-0 voorsprong. Lang kon MSC niet genieten van die luxepositie, want na 25 minuten spelen stond het gelijk en vlak voor rust kwam de koploper zelfs op 2-3.Na bijna zeventig minuten voetbal was het opnieuw Justin Benjamins die trefzeker was voor MSC en zo de thuisclub weer naast de gasten schoot. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat een schot van Bjorn Bakker door een ADO-speler met de hand gekeerd werd. De elf van MSC en de tien van ADO'20 kregen in de slotfase nog wel kansen, maar kwamen niet meer tot scoren."Het is zeker een bonuspunt", zo blikte interim-trainer Leo Blom terug. "Zeker in de tweede helft had er wel wat meer in gezeten. Maar goed, vooraf teken je ervoor en zeker na de nederlaag van zaterdag was het belangrijk om een punt te pakken."MSC heeft 33 punten uit 26 duels. Met nog vier duels te gaan hebben de Meppelers vijf ploegen onder zich.