Alle uitslagen inhaalduels

(foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Ook vandaag stonden er een aantal inhaalduels op het programma, voornamelijk in het zondag-, maar ook in het zaterdagvoetbal. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met een of meer Drentse clubs.

Hoofdklasse B, zaterdag

AZSV - NSC Nijkerk 2 - 3

SDV Barneveld - ACV 1 - 2



Hoofdklasse A, zondag

MSC - ADO '20 3 - 3

SDO - De Bataven 2 - 4

SJC - SWZ Boso Sneek 4 - 2

RKHVV - Hollandia 1 - 1

Alverna - Dieze West 7 - 0

Woezik - Silvolde 4 - 2



Eerste klasse E

SC Bemmel - Orion 1 - 3

Rohda Raalte - Longa '30 2 - 3

BVC '12 - Alcides 0 - 4

Quick 1888 - De Zweef 4 - 0

Germania - Heino 2 - 2



Derde klasse D

