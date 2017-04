Alcides legt koploper over de knie

VOETBAL - In de eerste klasse E heeft Alcides voor een stunt gezorgd door koploper BVC'12 met maar liefst 0-4 te verslaan. Door de zege stijgen de Meppelers naar de vierde plaats en is deelname aan de nacompetitie een reëel doel.

Alcides, dat het in Gelderland moest stellen zonder hoofdtrainer Casper Goedkoop - hij was in Venlo actief als assistent-coach van FC Emmen -, was van begin af aan sterker dan de thuisclub. De 0-1 van Roy Visscher na een half uur was dan ook verdiend te noemen.In de tweede helft greep de koploper meer het initiatief, maar een kwartier voor tijd was het Jermain Wobbes die de voorsprong voor Alcides verdubbelde. In de slotfase tilden Frank Fokke en Ryan Luyckx de stand naar 0-4.Alcides, dat vorig seizoen degradeerde uit de Hoofdklasse C, heeft 34 punten uit 22 duels. De Meppelers staan tweede in de stand om de derde periodetitel.