Drie inbraken in anderhalve maand bij scouting Coevorden: 'Het is absurd'

COEVORDEN - In het clubhuis van de scouting in Coevorden is vannacht ingebroken.

De inbrekers hebben het clubhuis overhoop gehaald en onder meer geluidsapparatuur, een computer, klimgordels en bijlen gestolen. Volgens voorzitter Harold Hermes bedraagt de schade zo'n 2.700 euro. "Het is absurd."Het is niet de eerste keer dat er bij het clubhuis van Drostengroep Scouting Coevorden is ingebroken. "Dit is de derde keer in anderhalve maand tijd", zegt Hermes. "Het begon nog onschuldig met het stelen van snoep en frisdrank. Daarna werd een televisie gestolen. Maar nu hebben we een heel grote kostenpost."Omdat er eerder al werd ingebroken, besloot de scoutinggroep camera's op te hangen. "Maar de inbrekers hebben gelijk de stroom eraf gehaald, de router van de muur getrokken en de harde schijf met camerabeelden meegenomen", aldus Hermes."We hebben vandaag met man en macht gewerkt om alles op te ruimen", vertelt voor de voorzitter. "We kregen veel respons van de mensen. Er is heel veel frustratie en woede."Tijdens Pinksteren gaat de scoutinggroep eigenlijk op kamp. "Maar we missen dus alle bijlen en we moeten nog inventariseren of alle tentpalen er nog zijn."Volgens Hermes wordt nog uitgezocht in hoeverre de verzekering de schade vergoedt. Ook wordt nog gekeken welke spullen opnieuw gekocht worden. "Ga je alles opnieuw kopen met het risico dat het straks weer gestolen wordt? Het moet allemaal nog even bezinken."