Telgenkamp: Geen spijt van contractverlenging

Dennis Telgenkamp

VOETBAL - Dennis Telgenkamp werd vanmiddag in Venlo vervloekt. Hij was de 'verzieker' van het feestje dat om kwart over vier had moeten beginnen. Alles was geregeld. De kampioensschaal was er, de bloemen stonden in het water en zelfs de rondrit op de platte kar was al verspreid in de media. Zelfs Jong PSV hielp mee door van de enige overgebleven concurrent te winnen. Maar VVV kwam niet langs FC Emmen, of beter de club uit Venlo kon Telgenkamp niet passeren.

Éen club kiest altijd een eigen speler'

VVV-verdediger Promes werd uitgeroepen tot 'man of the match', maar als de rapporteurs hun geel-zwarte bril hadden afgezet was er maar één speler die die titel mocht krijgen: Dennis Telgenkamp. "Ja, misschien wel ja. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Een thuisspelende club kiest altijd voor een eigen speler", glimlachte Telgenkamp.



"We moeten dit punt koesteren'

De doelman verkeert al weken in bloedvorm en zorgde er dus hoogstpersoonlijk voor dat Emmen een punt uit het vuur sleepte. "Zo moet je het wel zien ja. Zeker achteraf mogen we blij zijn met dit punt. We moeten dit koesteren. Zij waren beter en wij kwamen aanvallend nauwelijks in het stuk voor", vervolgde de doelman.



'Ik gokte goed'

De belangrijkste redding verrichte Telgenkamp in de 11e minuut van de tweede helft, toen VVV een strafschop kreeg. Leemans mocht de trekker overhalen, maar stuitte op de doelman uit Wierden. "Een penalty is altijd een gok. Ik kon me herinneren dat Leemans de vorige twee keer in de andere hoek scoorde, dus gokte ik op deze hoek en kon ik hem pakken. Of ie niet goed genomen was? Dat maakt niet uit. Ik had hem goed."



Contract

Telgenkamp verlengde vijf dagen zijn contract bij FC Emmen met een jaar. Hij wilde niet langer in de wachtkamer zitten en hopen op een club uit de eredivisie. Mooi voor FC Emmen, maar misschien toch een te vroege beslissing van de doelman? "Nee hoor. Ik ben blij bij FC Emmen en blij met het nieuwe contract. En als een eredivisieclub me graag wil hebben kan dat nog steeds, alleen moeten ze een vergoeding betalen."



