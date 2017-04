OM weigert inzage in vertrouwelijke stukken over Sharleyne

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie weigert inzage te geven in de vertrouwelijke communicatie rond de dood van het 8-jarige meisje Sharleyne uit Hoogeveen.

Dat laat Victor Remouchamps weten, de vader van Sharleyne. Zijn advocaat Sébas Diekstra deed in februari een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur . Hij wilde weten hoe het OM tot het besluit was gekomen om de zaak te laten rusten.Diekstra wilde alle berichten die via fax, e-mail of brief zijn uitgewisseld tussen het arrondissementsparket Noord-Nederland en de justitietop in Den Haag inzien.Volgens Remouchamps is het WOB-verzoek door het OM afgewezen, omdat er het stempel 'staatsgeheim' op zou zitten. "Je reinste waanzin", zegt Remouchamps. De vader van Sharleyne laat het hier niet bij zitten en spant een rechtszaak aan.Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven. Ze werd dood onderaan de flat De Arend in Hoogeveen gevonden. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na de dood van Sharleyne werd haar moeder als verdachte gezien. Maar wegens gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd.De vader van Sharleyne vond dat het OM te weinig onderzoek had gedaan en de zaak te snel seponeerde en stapte naar het gerechtshof. Het hof bepaalde uiteindelijk dat het OM de moeder alsnog strafrechtelijk moet vervolgen.