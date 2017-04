Testdag voor busvervoer tussen Hoogeveen en Groningen

HOOGEVEEN - Zijn er voldoende bussen en rijden ze wel op tijd? Dat was de vraag vanochtend tijdens de eerste echte ochtendspits zonder treinen tussen Hoogeveen en Groningen.

Afgelopen weekend begonnen de werkzaamheden aan het spoor op het station in Assen. Anita Boonstra van de NS: “Dit is de eerste echte ochtendspits. Je ziet nu dat iedereen naar zijn werk gaat. Studenten gaan weer op pad.” De treinen stoppen op station Hoogeveen. Vanaf daar kunnen reizigers verder met de bus. Er gaan snelbussen naar Groningen en Assen. Maar er zijn ook stopbussen naar bijvoorbeeld Beilen en Haren.Op het station in Hoogeveen zijn naast reizigers ook veel mensen in gele hesjes aanwezig. “Met borden staat aangegeven waar reizigers heen moeten. De situatie is toch anders dan je gewend bent. Mensen willen ook vragen stellen aan medewerkers. Bijvoorbeeld welke bus ze moeten hebben”, vertelt Boonstra.Afhankelijk van de eindbestemming moeten reizigers rekening houden met 15 tot 45 minuten langere reistijd . File is ook geen probleem, de bussen rijden dan over de vluchtstrook.De sporen in Assen worden uitgebreid. Dit omdat vanaf september een extra trein rijdt tussen Assen en Groningen. ProRail vervangt de komende weken elf wissels, bijna vier kilometer aan spoor en zes kilometer bovenleiding. Ook het station in Assen wordt vernieuwd.