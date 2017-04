Kop-staartbotsing op de A28 bij Fluitenberg

FLUITENBERG - Op de A28 zijn vanochtend twee auto's gebotst. De botsing vond plaats bij de afslag Fluitenberg.

Één slachtoffer is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de weg korte tijd afgezet. Inmiddels is de weg weer vrij.