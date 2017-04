Genomineerden Drentse Startup 2017 bekend

ASSEN - De vijf genomineerde bedrijven voor de titel Drentse Startup 2017 zijn bekend. Het gaat om Breath in Balanz, BMTEC, Waste Wise, Employees BV en Horse Place to Be.

De vijf zijn geselecteerd uit een groep van in totaal 41 deelnemers. Het gaat om bedrijven die maximaal vijf jaar geleden zijn opgericht.De wedstrijd voor Drentse starters is in het leven geroepen om meer aandacht en bekendheid te geven aan bedrijven in de provincie. De oprichter van de verkiezing Niels Palmers laat weten: “Wij willen met de competitie graag laten zien welke prachtige startende bedrijven de provincie Drenthe te bieden heeft".De vijf genomineerden werden door een jury gekozen nadat alle kandidaten in De Nieuwe Kolk in Assen een korte presentatie hadden gegeven. In de jury zaten Dave de Groot van MKB Fonds Drenthe, Yvonne Kooi van Royal Goedewaagen en Ralf Herbers van Rein.De winnaars staan volgende maand tegenover elkaar in de halve finale. De uiteindelijke finale is op 6 juni in het Atlas Theater in Emmen. De winnaar krijgt 2.500 euro.