Stelling: Een gemeenschap moet staan voor haar eigen dorpshuis

DWINGELOO - Drenthe heeft zo'n 160 dorpshuizen. Dit aantal blijft groeien. Veel dorpshuizen kunnen bestaan omdat het dorpsbewoners de schouders er gezamenlijk onder zetten om de deuren open te houden. Maar dit is niet altijd het geval.

Paul van Schie is consulent dorpshuizen bij de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Zo'n drie tot vier keer per jaar krijgt hij te maken met een dorpshuis in financiële problemen. Oorzaak is vaak dat de gemeente geen subsidie meer geeft en het verdwijnen van huurders.Het dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo is een voorbeeld van een dorpshuis in zwaar weer . Het bestuur vraagt hulp van de gemeente Westerveld, maar Westerveld bouwt de financiële hulp aan de dorpshuizen juist af. Zij vindt dat een dorp zelf voor het openhouden van een dorpshuis moet zorgen.Wat vindt u?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk of Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging de stelling over paasvuren. Op onze stelling Paasvuren zijn een mooie traditie reageerden 1.813 mensen. Ruim 83 procent van de stemmers was het eens met de stelling.