Duur van ondraaglijk lijden maatstaf voor hoogte smartengeld?

ASSEN - Hoeveel smartengeld is genoeg om onbeschrijfelijk leed te verzachten? Het is een vraagstuk waar letselschade advocaat Liesbeth Poortman onlangs mee te maken kreeg.

In november 2011 wordt een 54-jarige man aangereden op een zebrapad in Assen. De man is verlamd en ligt in coma. Drie en een halve maand ligt hij aan de beademing in het UMCG. Uiteindelijk bezwijkt hij aan allerlei complicaties. De veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij Univé, zo staat te lezen in het Dagblad van het Noorden De weduwe van de man vraagt aan Univé een bedrag tussen de 100- en 300.000 euro smartengeld. Univé bood in eerste instantie slechts 5000 euro. "Ze vonden het bedrag te hoog omdat ze de duur van het lijden na het ongeval te kort vonden," legt Poortman uit. Zij staat de weduwe en de vier dochters van de overleden man bij. "Dat bedrag is echt belachelijk, het was een fooi. Bovendien ging alle communicatie via de mail. Ongehoord en ongepast."Univé verhoogde het bedrag naar 30.000 euro. Ook hiermee gingen Poortman en haar cliënte niet akkoord. "Het staat totaal niet in verhouding met het lijden."Om de hoogte van het smartengeld te toetsen, wordt een aantal criteria aangehouden. De aard van het letsel en de individuele omstandigheden tellen mee. De duur van het letsel is een factor, maar niet alles bepalend zoals Univé deed voorkomen", zegt Poortman.Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. Die bepaalt dat Univé 125.000 euro moet uitkeren aan de weduwe.Univé laat in een schriftelijke reactie aan RTV Drenthe weten dat ze in het begin van de zaak een inschattingsfout hebben gemaakt.Ondanks de rechterlijke uitspraak en het reeds uitgekeerde smartengeld gaat de verzekeraar in hoger beroep.Poortman heeft Univé tevergeefs gevraagd de zaak te laten rusten. "De nabestaanden worden weer geconfronteerd met deze trieste zaak."