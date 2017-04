Historische Vereniging duikt in watergeschiedenis Assen

ASSEN - De eerste lopen en diepen, het graven van de singels, het doortrekken van de Drentsche Hoofdvaart en de komst van het Noord-Willemskanaal; de volledige watergeschiedenis van Assen komt aan bod in het Waterboek van Assen.

Het boek van de Asser Historische Vereniging wordt vanavond gepresenteerd. Het telt 192 pagina's en staat vol met honderden foto's.Werd het water vroeger juist uit de stad geweerd, begin deze eeuw kwam in die trend een grote ommekeer. Er werden plannen gemaakt om het water in de stad juist weer bevaarbaar te maken. Onder de noemer Blauwe As is er sinds 2012 al veel werk verricht; er zijn bruggen en sluizen bijgekomen.Met de opening van een nieuwe sluis in het Havenkanaal in juli wordt het weer mogelijk met een boot door Het Kanaal in Assen te varen en is recreatievaart dus mogelijk in de binnenstad. Ook die recente ontwikkelingen worden in het boek besproken.Vanavond om 20.30 uur worden de eerste exemplaren overhandigd aan burgemeester Marco Out en wethouder Harmke Vlieg. Dat gebeurt tijdens de ledenavond in MFA Het Schakelveld in Baggelhuizen.Vanaf morgen ligt het Waterboek van Assen in de boekwinkels.