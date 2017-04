Discotheek Update in Meppen sluit de deuren

MEPPEN - Mega-discotheek Update in Meppen in Duitsland sluit op 30 april de deuren. Dat staat op de facebookpagina van Update.

Het Openbaar Ministerie legde vorige maand beslag op de discotheek in verband met een groot witwasonderzoek. Tijdens een inval in Nieuw-Schoonebeek en Sint Maarten werden meerdere mensen opgepakt waaronder de eigenaar van Update.Ondanks het beslag van justitie werden er de laatste weken nog wel feesten georganiseerd in de discotheek. Dat kan, zegt een woordvoerster, omdat er geen beslag ligt op de exploitatie van het pand. Op de facebookpagina van Update wordt op 29 en 30 april een afscheidsfeest aangekondigd.In de discotheek net over de grens bij Zwartemeer komen ook veel Drenten.