Asser longarts wint Global Lung Cancer Award

ASSEN - Longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft de Global Lung Cancer Award gewonnen. Dat is een prijs voor iemand die op een goede manier aandacht vraagt voor longkanker.

De Hosson schrijft blogs over zijn dagelijkse praktijk. Hij heeft een grote interesse in de palliatieve zorg en schrijft veel over mensen met longkanker. Zijn verhalen gaan vaak over het belang van een goede kwaliteit van leven en sterven. Hij maakt ingewikkelde onderwerpen als euthanasie en angst bespreekbaar.De prijs is van de Global Lung Cancer Coalition (GLCC), een organisatie die zich wereldwijd inzet voor betere longkankerzorg en meer aandacht voor mensen met longkanker. Er zijn 36 patiëntenorganisaties uit verschillende landen aangesloten bij GLCC. Longkanker Nederland is daar één van.Elke patiëntorganisatie reikt jaarlijks een Lung Cancer Journalism Award uit. Daarna kiest GLCC een algemene winnaar. Sander de Hosson was de Nederlandse inzending van 2015. Dat heeft hij te danken aan zijn blog Het Slotconcert