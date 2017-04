Brandweermannen uit Coevorden krijgen lintje

De twee brandweermannen kregen een koninklijke onderscheiding (foto: archief ANP/Marcel Antonisse)

NOORD-SLEEN - Twee brandweermannen uit de gemeente Coevorden hebben vanavond een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester.

Jantinus Bloeming (52) uit Dalen en Kees Hoek (47) uit Coevorden werden tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Bloeming begon in 1989 als vrijwillig brandweerman in Coevorden. Op 1 januari dit jaar zwaaide hij af. Hoek is in 1993 toegetreden als vrijwillig brandweerman in Coevorden. Hij is sinds 1 januari 2010 plaatsvervangend postchef van de brandweer.