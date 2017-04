'Reclamebelasting in Emmen en Coevorden moet worden behouden'

Winkeliers in Emmen willen de reclamebelasting behouden. (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Winkeliersverenigingen in Emmen en Coevorden willen de reclamebelasting behouden. Het is een reactie op het voornemen van Detailhandel Nederland om die specifieke belasting voor winkeliers af te schaffen.

Reclamebelasting is een gemeentelijke heffing op reclameuitingen van winkeliers, zoals naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen.



Het kost meer dan het oplevert

"Het innen van die gemeentelijke reclame- en precariobelasting is tijdrovend. Het kost vaak meer dan het oplevert", laat Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland weten. "De reclamebelasting is maar klein als je het vergelijkt met de Onroerend Zaak Belasting. Reclamebelasting brengt landelijk 20 miljoen op, de OZB levert 20 miljard op."



Om administratieve rompslomp te voorkomen en toch wat extra inkomsten te genereren, pleit Detailhandel Nederland voor een kleine verhoging van de OZB.



Gevolgen voor winkeliers in Emmen en Coevorden

In Drenthe wordt nog alleen in de gemeenten Emmen en Coevorden reclamebelasting geheven. Anders dan men zou denken, zijn de winkeliersverenigingen absoluut niet blij met het voornemen van Detailhandel Nederland.



"Wij betalen inderdaad reclamebelasting. Zo'n 500 euro per jaar." zegt Laurens Meijer, centrummanager van Emmen. "Die belasting krijgen wij via de gemeente voor het grootste gedeelte weer terug."



Activiteiten

Daarvan organiseren de aangesloten winkeliers allerlei activiteiten, zoals de Sinterklaas-intocht, kerstversiering, feestverlichting en de promotie van de binnenstad.

"Als die belasting vervalt, moeten de winkeliers individueel een bijdrage doen. Ik denk dat de grote ketens afhaken. Het gevolg is dat er geen geld meer voor kerstversiering zal zijn, ook niet voor verlichting en voor promotie", vreest Meijer.



Ook in Coevorden hopen ze dat de reclamebelasting blijft bestaan. De handelsvereniging daar heeft hetzelfde model als in Emmen. "Als we die belastingen niet meer kunnen her-investeren, moeten we op zoek naar een ander model. Daar zitten we niet op te wachten", zegt Richard Dimmendaal van de Coevorder Handelsvereniging.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden