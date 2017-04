Minister Kamp verlaagt gaswinning in Groningen met 10 procent

De NAM in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De maximale gaswinning van de NAM in Groningen wordt vanaf oktober verlaagd met 10 procent. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.

Hij reageert daarmee op een advies van Staatstoezicht op de Mijnen. Het afgelopen jaar is het aantal bevingen rond Loppersum weer toegenomen.



Productieplafond verlaagd

"Gelet op de toename van het aantal aardbevingen in het gebied rond Loppersum en het naderen van de grenswaarde aldaar, zet ik de voorbereiding in gang om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgende gasjaar - dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 - met 10 procent te verlagen", schrijft Kamp.



Eerder vandaag adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan het ministerie van Economische Zaken om de gaswinning terug te schroeven. Ook moet de winning zo gelijkwaardig mogelijk gebeuren, met zo min mogelijk uitschieters naar boven of beneden.



In stappen

"Doe dat zo nodig in stappen", zegt inspecteur-generaal Harry van der Meijden. "En begin met 10 procent; een eerste stap naar 21,6 miljard kuub en bekijk hoe seismiciteit zich dan ontwikkelt. Bovendien moeten fluctuaties worden vermeden."