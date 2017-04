Verpleegkundige uit Emmen helpt vluchtelingen op Lesbos

Vluchtelingen die aankomen op Lesbos (Foto: Yolanda Visser Photography)

EMMEN - Maandenlang domineerde het onderwerp het nieuws: de vluchtelingencrisis. Dagelijks kwamen er beelden voorbij van vluchtelingen die asiel zochten in veilige landen.

Een van de eilanden waar veel van die boten aankwamen is het Griekse eiland Lesbos. Hoewel de vluchtelingencrisis niet meer dagelijks voorbij komt in het nieuws, kampt het eiland nog altijd met het grote aantal vluchtelingen en is er hulp nodig van vrijwilligers. Een van hen stapt maandag 1 mei op het vliegtuig en komt uit Emmen.



'Raakt mij enorm'

"Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat er zoveel mensen daar zitten en er niets voor ze gedaan wordt", vertelt Natasja Arens. Ze is verpleegkundige en wil graag de vluchtelingen die vastzitten in een kamp op het Griekse eiland Lesbos helpen. "Denk vooral aan de zwakkere mensen, zoals kinderen, zwangeren en ouderen." Ze helpt de vluchtelingen vooral bij acute dingen, zoals keelpijn en epileptische aanvallen. "Maar het komt ook steeds meer voor dat mensen zichzelf snijden", aldus Arens.



Ook drijft het christendom Arends tot het helpen van de vluchtelingen. "Als je kijkt hoe Jezus hier op aarde was, hij hielp altijd de zwakkeren. Dat is het voorbeeld dat ik wil volgen." Ze verblijft in totaal twee weken op het eiland en werkt onder de vlag van Stichting Bootvluchteling.



'Beeld doet meer dan tekst'

Iemand die alles weet van Lesbos en de vluchtelingenkampen is Yolanda Visser uit Assen. De fotograaf ging in de afgelopen twee jaar vier keer richting het eiland. Ze fotografeerde wat ze zag. "Ik kon mij niet voorstellen dat dit gebeurde in Europa en onder onze ogen. En dat merk je nu ook weer, zo gauw het uit het nieuws is denk je dat het niet meer gebeurt."



Maar niets is minder waar, er komen nog altijd vluchtelingen aan op Lesbos. Stichting Bootvluchteling, een organisatie die helpt op het eiland, vroeg bewust om verpleegkundigen zoals Natasja Arens uit Emmen. "Het is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat, maar een heleboel druppels helpen ook", aldus een gemotiveerde Arends.



Psychisch

Volgens fotograaf Visser is het van groot belang dat de vluchtelingen, die soms al maandenlang in onzekerheid in het kamp zitten, ook psychische ondersteuning krijgen: "Al is het maar dat je even tegen iemand aan kan hangen en je verhaal kwijt kunt." Maar de Assense geeft de verpleegkundige uit Emmen ook een tip mee voor haar eigen gezondheid: "Zorg ervoor dat als je terugkomt dat je iemand hebt aan wie jij je verhaal kwijt kan. Het is namelijk heel moeilijk uit te leggen wat je hebt meegemaakt."



Arens bereidt zich in Emmen ondertussen voor op haar vlucht richting Lesbos. Wat ze er precies van moet verwachten weet ze niet, maar dat ze klaar is om mensen te helpen staat vast.

