Woonzorgvoorziening Een komt er toch niet

Basisschool De Regenboog in Een (Foto: Google Streetview)

EEN - Ze zagen het helemaal zitten in Eén: een kleinschalige woonzorgvoorziening midden in het dorp op de plek van de leegstaande basisschool De Regenboog. Maar na een overleg van 2,5 jaar ziet de gemeente toch geen brood in het plan.

Twaalf seniorenwoningen moesten op de plek van de oude basisschool komen. Drie geboren en getogen Eeners wilden daarmee voorkomen dat het lege schoolgebouw door verval een rotte kies werd in het dorp. Het trio bedacht een plan en ondertekende samen met de gemeente een intentieovereenkomst.



'De gemeente wil niet'

Maar volgens het college is het plan van de inwoners uit Een financieel niet haalbaar. De kosten voor de woningen zijn te hoog en passen niet in het beleid. Bovendien komt al het risico bij de gemeente te liggen.



"Dat verbaast ons," zegt voorzitter Wisse Hummel van de Vereniging Plaatselijk Belang Een. "Ons plan was omarmd door het college en dan gaat er na twee jaar ineens een andere wind waaien. Toen zei de gemeente ineens: we gaan het niet doen, want het is te veel geld."



Hummel: "Toen wij aan de gemeente vroegen hoeveel het plan dan maximaal mocht kosten, wisten ze daar geen antwoord op te geven. En ze wisten ook niet hoe lang het nog ging duren voor ze daar wel een antwoord op konden geven." Voor het trio was het toen duidelijk, zegt de voorzitter. "Nou ja, de gemeente wil gewoon niet. Spreek dat dan ook gewoon uit!"



Anderhalf miljoen

Voor het plan was anderhalf miljoen euro nodig. Daarvoor ging het schoolgebouw plat en zou er een hofje komen met twaalf woningen voor 60-plussers. De initiatiefgroep moest nog peilen hoe groot de animo in het dorp is, om hier te gaan wonen. Woningcorporatie Actium zou financieel ook een deel bijdragen aan het plan, al verwacht de corporatie niet dat er veel vraag is naar sociale huur in Een.



Het gebouw van cbs De Regenboog kwam afgelopen zomer vrij, omdat de school samengaat met obs De Lindehof. De Regenboog krijgt als nieuwe samenwerkingsschool onderdak in de nieuwe MFA in Een.

Door: Marjolein Knol