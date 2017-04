Camphuislaan Paterswolde heel even Ben Feringalaan

De Feringalaan in Paterswolde (foto: D66 Tynaarlo)

PATERSWOLDE - De Ben Feringalaan in Paterswolde. De kans is groot dat u daar nog nooit van gehoord heeft, want hij was er vanmorgen maar heel even.





Lees ook: Ben Feringa krijgt Nobelprijs: 'Het is belangrijk dat ik geniet'

Vragen

D66 Tynaarlo heeft acht weken geleden aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of een straat vernoemd kan worden naar Ben Feringa. "Aangezien we hier nog steeds geen antwoord hebben gekregen, heeft de fractie van D66 Tynaarlo besloten om zelf de Wethouder Camphuislaan in Paterswolde symbolisch te hernoemen", aldus D66-raadslid Pepijn Vemer.



Onthulling

Fractievoorzitter Armand Jennekens onthulde het bord vanmorgen. In Tynaarlo is het niet gebruikelijk om mensen bij leven te vernoemen, maar volgens D66 moet daar in dit geval van worden afgeweken.



Het idee om de Wethouder Campuislaan te hernoemen ontstond na een oproep van professor Robbert Dijkgraaf om meer straten bij leven te vernoemen naar wetenschappers. De fractie van D66 in de gemeente Tynaarlo wil graag een laan, straat, weg, plein of brug vernoemen naar Nobelprijswinnaar professor doctor Ben Feringa uit Paterswolde, maar de gemeente werkt niet echt mee. In Barger-Compascuum, het geboortedorp van Feringa, werd onlangs een dam vernoemd naar de wetenschapper. Feringa won eind vorig jaar de Nobelprijs voor Scheikunde.D66 Tynaarlo heeft acht weken geleden aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of een straat vernoemd kan worden naar Ben Feringa. "Aangezien we hier nog steeds geen antwoord hebben gekregen, heeft de fractie van D66 Tynaarlo besloten om zelf de Wethouder Camphuislaan in Paterswolde symbolisch te hernoemen", aldus D66-raadslid Pepijn Vemer.Fractievoorzitter Armand Jennekens onthulde het bord vanmorgen. In Tynaarlo is het niet gebruikelijk om mensen bij leven te vernoemen, maar volgens D66 moet daar in dit geval van worden afgeweken.Het idee om de Wethouder Campuislaan te hernoemen ontstond na een oproep van professor Robbert Dijkgraaf om meer straten bij leven te vernoemen naar wetenschappers.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden