Campagne moet Beilervaart veiliger maken: 'Automobilist wakker schudden'

Wethouder Gerard Lohuis onthulde het bord samen met Jarco en Merlinn Klaassen uit de buurt (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Er worden diverse verkeersmaatregelen genomen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN/HOOGERSMILDE - Voor uw en onze veiligheid: 60! Dat is de slogan die de komende tijd te lezen is op borden en spandoeken langs de Beilervaart.

Op de weg van Beilen naar Hoogersmilde mag vanaf vandaag zestig kilometer per uur worden gereden, in plaats van tachtig kilometer per uur. De pilot, opgezet door de gemeente Midden-Drenthe, buurtvereniging Beilervaart en dorpsbelangen Hoogersmilde, duurt een jaar.



Laserguns

De campagne werd vanmiddag in buurtschap Beilervaart gelanceerd. Wethouder Gerard Lohuis onthulde met een paar kinderen uit de buurt een groot bord waarop de slogan te lezen is. "Dit moet de automobilisten wakker schudden", vertelt Lohuis. "Ook komen er meer acties. Zo gaan kinderen nog met laserguns aan de slag."



Maar ook de politie moet er aan te pas komen, zegt de wethouder: "Uiteindelijk zal dat ook gebeuren. Want als men één keer betrapt is en een bekeuring gehad heeft. Dan gaat men toch nog een keer extra nadenken over de volgende keer."



Veel scholieren die van Hoogersmilde naar Beilen gaan maken gebruik van de weg. "Als je als fietser aangereden wordt als men 60 rijdt, is er 20 procent kans dat je overlijdt. Als men 80 rijdt, is de overlijdenskans 60 procent. Dat verdriedubbelt bijna. Daarom is het zo belangrijk dat we ons aan die snelheid houden."



'Fietspad komt er'

Daarnaast moet er een vrijliggend fietspad komen naast de weg. "Daar zijn we ontzettend blij mee", vertelt Bart van Dijk, voorzitter van de werkgroep Beilervaart. "Er zijn nog niet erge ongevallen geweest met fietsers, maar de vrees is er wel."



Lohuis erkent dat het aanleggen van het fietspad een 'hele klus' zal worden, omdat er weinig ruimte is naast de Beilervaart. "Maar we gaan een plan maken en het komt helemaal goed."

Door: Janet Oortwijn