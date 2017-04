Video: werkzaamheden bij station Assen

ASSEN - De werkzaamheden aan het spoor bij het nieuw te bouwen station in Assen trekken tientallen bezoekers.

Pro Rail, de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente bouwen samen aan een nieuw station in Assen. De aankomende twee weken kunnen er daarom geen treinen rijden tussen Hoogeveen en Groningen.Het station wordt beter toegankelijk door een nieuwe toegang aan de oostkant, een lift en bredere trappen. Perron 1 wordt langer en breder gemaakt zodat er ook intercity’s kunnen stoppen. Onder het station komt een ruime fietsenstalling.Deze twee weken worden door Pro Rail optimaal gebruikt. Overal waar je kijkt zijn bouwvakkers en andere werklieden aan het werk. Op de website van Pro Rail staat aangekondigd wat er precies wanneer wordt gedaan.Vanaf 1 mei stoppen er weer treinen in Assen. De werkzaamheden gaan daarna nog wel door. Het nieuwe station is in 2018 klaar.