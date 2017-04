Trajectum pakt onderbezetting aan

ASSEN - De Raad van Bestuur van Trajectum, een instelling voor gehandicaptenzorg in Noord- en Oost-Nederland, stelt ruim twee miljoen euro beschikbaar om de onderbezetting aan te pakken.

"Dit is een goede eerste stap", zegt Camara van der Spoel, bestuurder van vakbond FNV; "De Raad heeft eindelijk echt geluisterd naar de medewerkers. Er is toegezegd dat er per direct voldoende personeel wordt aangenomen om de structurele onderbezetting én de onderbezetting bij ziekteverzuim aan te pakken."De Raad van Bestuur heeft ook aangegeven samen met de betrokken vakbonden op te willen trekken richting de politiek om druk uit te oefenen voor hogere tarieven voor de forensische gehandicaptenzorg.Trajectum heeft elf locaties in onder meer Assen, Appelscha, Zwolle en Zutphen. Medewerkers hebben ervaringen en verhalen opgeschreven in. De verhalen zijn vorige week aan de Raad van Bestuur overhandigd.