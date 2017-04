Wie volgt De Groot Installatietechniek op als Drentse Onderneming van het jaar?

DWINGELOO - Er komt een nieuwe editie van de verkiezing Drentse Onderneming van het Jaar. Vandaag is daarvoor het startschot gegeven in Dwingeloo.

Vorig jaar deden 122 bedrijven mee aan de verkiezing. Uiteindelijk bleven er drie over. De Groot Installatietechniek in Emmen was vorig jaar de winnaar. "We hopen dit jaar op hetzelfde aantal aanmeldingen", zegt voorzitter Riek Siertsema van de verkiezing.Siertsema hoopt ook dat bedrijven die in de eerste editie zijn afgevallen zich niet laten afschrikken. "Ik zou iedereen willen oproepen gewoon weer mee te doen. Er zijn zoveel mooie bedrijven. De jury moest een keuze maken. Maar dat wil niet zeggen dat er onder die andere aanmeldingen geen mooie bedrijven zaten."De uitreiking van de award is op 16 november in theater De Nieuwe Kolk in Assen.