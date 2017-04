Halve finale landstitel Hurry-Up live op www.rtvdrenthe.nl

Hurry-Up - LIONS is morgenavond live te zien op de website van RTV Drenthe

HANDBAL - De eerste wedstrijd in de halve finale om de landstitel tussen Hurry-Up en LIONS is morgenavond (woensdag) live te volgen op deze website.

Het duel wordt in Zwartemeer gespeeld en begint om 20.00 uur. De livestream op www.rtvdrenthe.nl begint vijf minuten daarvoor.



De return in Limburg staat volgende week dinsdag gepland. De winnaar van dit tweeluik (er wordt gespeeld met europacup-regels, dus in twee wedsrijden kan doelsaldo doorslaggevend zijn).



Nog in de race voor twee prijzen

Na de uitschakeling in de beker is de formatie van Martin Vlijm nog in de race voor twee prijzen: de landstitel en de europacup.



Sporting Lissabon

Zaterdag staat de Europese kraker in de halve finale tegen Sporting Lissabon in Emmen op het programma en volgende week zaterdag is de return in Portugal.



LIONS

LIONS uit Sittard-Geleen is misschien wel de grootste favoriet van de vier ploegen die nog strijden om de landstitel. De ploeg van trainer/coach Mark Schmetz is regerend landskampioen en bekerwinnaar.



De andere halve finale om de landstitel gaat tussen Aalsmeer en Volendam.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden