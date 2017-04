Harris Huizingh stopt bij Valthermond

VOETBAL - Harris Huizingh stopt na dit seizoen als hoofdtrainer bij vv Valthermond. In november werd zijn contract nog met een seizoen verlengd, maar Huizingh ziet daar nu zelf vanaf.

"In november was ik nog vol enthousiasme om nog een jaar trainer te zijn,” reageert Huizingh, "maar inmiddels heb ik een andere baan waar ik erg druk mee ben. Ik merk aan mijzelf dat het mij steeds meer moeite kost om de energie op te brengen die de club en de spelersgroep verdienen," zegt Huizingh op de website van vv Valthermond. De oud-aanvaller van Veendam, SC Heerenveen en FC Groningen is drie seizoenen hoofdtrainer geweest van de zondagtweedeklasser.Voor Valthermond kwam het besluit van Huizingh als een complete verrassing, aldus voorzitter Henk Smid: "Wij vinden het besluit van Harris ontzettend jammer, want Harris paste precies bij Valthermond. Wij respecteren echter de beslissing die Harris genomen heeft. Het welzijn van personen gaat voor voetbal. Wij zullen deze week de koppen bij elkaar steken om te zien hoe wij het in gaan vullen."Huizingh, die in de zomer van 2001 stopte als betaald voetballer, werd in 2009 assistent-trainer van Veendam en vanaf de zomer van 2010 is hij actief in het amateurvoetbal. Via sv Mussel en SJS streek hij in 2014 neer bij Valthermond, waarmee in zijn eerste jaar kampioen werd in de 3e klasse.