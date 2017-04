Eerste Drentse padelbaan in gebruik genomen

BEILEN - Wie graag een potje padel in Drenthe wil spelen heeft geluk. Gisteravond opende de eerste padelbaan in Drenthe bij Tennisclub Smalhorst in Beilen.

Padel is een combinatie tussen squash en tennis. Tennis op een kleiner veld, waarbij de wanden ook gebruikt mogen worden. Je speelt het standaard met z'n vieren. De sport is al populair in Spanje, Frankrijk, België en Duitsland en waait over naar Nederland.Het idee om de sport naar Beilen te halen kwam van de voorzitter van de tennisvereniging, Jan Kuiper. "Ik las in een of ander blaadje, ik weet al niet eens maar waarin, padel. Toen was ik redelijk enthousiast en toen heb ik het in het bestuur gebracht", vertelt Kuiper. Het bestuur was ook enthousiast en niet veel later kunnen de eerste potjes padel gespeeld worden op de eerste Drentse padelbaan in Beilen.De baan moet ook nieuwe leden naar de club trekken. "Wij doen er alles aan om nieuwe leden te krijgen", vertelt Kuiper. "Dat is nodig ja, we moeten niet verder zakken. We hebben nou een redelijk niveau van contributie, maar we hebben voor de toekomst toch wat meer leden nodig." Kuiper legt uit dat er over twintig jaar nieuwe matten en nieuwe tennisbanen moeten komen.De club ziet graag nog meer padelbanen komen. Niet alleen in Beilen maar bij meerdere tennisclubs in de regio. De Beiler tennisvereniging wil in de toekomst graag competities gaan spelen. "Als het aan mij ligt wel", vertelt instructeur Christian Dekens. "Je hebt gewoon vier spelers nodig en als je die bij elkaar krijgt, dan willen ons volgend jaar eigenlijk wel opgeven voor de competitie."