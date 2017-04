Brand in flat in Emmen

Het vuur was snel onder controle (foto: Persbureau Meter) Hoe groot de schade in de flatwoning is, is onduidelijk (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - In een flatwoning aan Het Weeld in Emmen heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Omliggende appartementen moesten worden ontruimd.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee mensen die in de woning waren toen de brand uitbrak, zijn door ambulancemedewerkers onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.



Hoe de groot de schade is, is onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.