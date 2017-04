Van Aartsen begint vandaag als waarnemend CdK: 'Een onkreukbaar bestuurder'

ASSEN - Jozias van Aartsen begint vandaag aan zijn taak als waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Hij volgt de opgestapte Jacques Tichelaar op.

De 69-jarige Van Aartsen was bijna negen jaar burgemeester van Den Haag. Van 1994 tot 1998 was hij minister van Landbouw, en daarna tot 2002 minister van Buitenlandse Zaken. Daarna zat hij tot 2006 voor de VVD in de Tweede Kamer, waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter.Politiek verslaggever Maarten Brakema van Omroep West heeft hem van dichtbij meegemaakt in z'n periode als burgemeester. "Van Aartsen is echt een topbestuurder in Nederland, hebben wij in Den Haag de afgelopen jaren gemerkt. Ik denk dat jullie in Drenthe iemand krijgen die heel rechtlijnig is. Hij kent iedereen in de Kamer en heeft nummers van ministers in zijn telefoon zitten. Het is ook iemand die precies weet wat hij wil. Een onkreukbaar bestuurder ook."Volgens Brakema is Van Aartsen zeker iemand die z'n emoties kan laten zien. "Hij is ook zeker heel gepassioneerd. In de debatten in de Haagse gemeenteraad merkte je dat wel. Als er onderwerpen waren die hem aan het hart gingen, kon hij zijn stem verheffen en z'n emoties laten zien. Zoals de problematiek rond de Schilderswijk. Het is niet zo dat hij altijd maar met vlakke stem daar ongepassioneerd zat."De politiek verslaggever vindt dat hij het heel goed gedaan heeft in Den Haag als burgemeester. "Wij waren wel verbaasd dat hij zo snel weer een nieuwe functie had. Hij was zelf ook verbaasd. Hij heeft eerlijk gezegd dat hij Drenthe nog niet zo goed kent. Hij is er wel geweest als minister van Landbouw, maar het is niet zo dat hij alle ins en outs van Drenthe weet."Van Aartsen is volgens Brakema in z'n vrije tijd graag bezig met klassieke muziek en kunst. "Met zijn vrouw ging hij graag naar het Gemeentemuseum in Den Haag als daar tentoonstellingen waren. Daar houdt hij wel van", besluit Brakema.