Oude dierenpark in Emmen gaat langer open

EMMEN - Bezoekers die rond willen lopen in het oude dierenpark in Emmen kunnen dat binnenkort langer doen. Vanaf 1 mei krijgt het park ruimere openingstijden.

"Het is 's avonds steeds langer licht, dan is het toch heerlijk als mensen langer van het park kunnen genieten?", vraagt wethouder Jisse Otter zich hardop af.Het park is vanaf 1 mei dagelijks open van 09.00 uur tot 21.00 uur. Na dat tijdstip gaat het park dicht vanwege de veiligheid van de bezoekers. "Er is bijvoorbeeld geen straatverlichting. We bekijken ondertussen wel aan welke voorwaarden het park moet voldoen om het in de toekomst helemaal open te stellen", aldus Otter.De gemeente werkt ondertussen met verschillende partijen om het oude dierenpark om te toveren tot een creatief mensenpark. Een architectenbureau uit Rotterdam heeft een zogenoemd kwaliteitsboek gemaakt, hierin staan de spelregels waaraan toekomstige bouwers zich moeten houden. Deze plannen worden binnenkort gepresenteerd.