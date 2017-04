Nieuw asielzoekerscentrum in Ter Apel geopend

Het nieuwe azc in Ter Apel (foto: RTV Drenthe) Een medewerker van COA in het azc (foto: RTV Drenthe) De jonge bewoners (foto: RTV Drenthe) Een keuken in het azc (foto: RTV Drenthe)

TER APEL - In Ter Apel is vanmiddag het nieuwe azc geopend. Er is ruim vijf jaar aan gewerkt. In het nieuwe azc zijn onder meer woningen, lesruimtes, een basisschool en een gymzaal gehuisvest.

Het azc is bedoeld voor vluchtelingen, maar ook is het een van de zes locaties waar ruimte is voor 'bed-bad-en-brood'. Die term staat voor het geven van basisvoorzieningen aan asielzoekers, waarbij het niet uitmaakt wat hun verblijfsstatus is.



Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhof, voerde de openingshandeling uit. In totaal is er ruimte voor tweeduizend bewoners.

Door: Matthijs Holtrop Correctie melden