Stelling: Je hoeft Drenthe niet te kennen om hier een goede bestuurder te zijn

ASSEN - Jozias van Aartsen begint vandaag met zijn tijdelijke baan als commissaris van de koning in onze provincie. Vanmiddag zit hij voor het eerst de Statenvergadering voor.

Omroep West-verslaggever Maarten Brakema, die Van Aartsen de laatste jaren van dichtbij volgde als burgemeester van Den Haag, omschrijft hem als een topbestuurder. Volgens Brakema liet Van Aartsen als burgervader regelmatig zijn menselijke kant zien en ging hij gepassioneerd te werk. Brakema typeert hem verder als een onkreukbare bestuurder Aan ervaring ontbreekt het de 69-jarige Van Aartsen niet. Voor hij negen jaar burgemeester van Den Haag was, was de VVD'er onder meer minister van Landbouw en Buitenlandse Zaken.Drenthe kent hij nog niet erg goed, liet hij zelf weten. Hij kwam hier wel eens in zijn tijd als landbouwminister, maar verder is onze provincie nieuw voor hem. Doet dat er toe volgens u? Was het beter geweest als de waarnemend CdK Drenthe juist goed zou kennen of maakt het voor zo'n ervaren bestuurder als Van Aartsen niet uit?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk of Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren luidde de stelling Een gemeenschap moet staan voor haar eigen dorpshuis . Ruim 62 procent van de 820 stemmers was het daarmee eens.