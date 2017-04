Wethouder Wilms (54) van Emmen overleden

EMMEN/SCHOONEBEEK - De Emmer CDA-wethouder Bouke Durk Wilms is afgelopen nacht overleden na een kort ziekbed. Hij is 54 jaar geworden.

Wilms volgde in 2012 Jan Kuper op als wethouder. Daarvoor was de voormalig melkveehouder uit Schoonebeek tien jaar raadslid voor het CDA. Van 2008 tot en met 2012 was hij ook fractieleider.Een maand geleden werd bekend dat Wilms ernstig ziek was. Hij had kanker en er leek geen zicht op herstel.Wilms laat een vrouw en drie kinderen achter.