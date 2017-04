'Drentse boeren koploper uitbreiden en opvolgen'

ASSEN - Van alle provincies in Nederland heeft Drenthe relatief gezien de meeste boeren met uitbreidingsplannen. Ook zijn ze het positiefst over de opvolging, blijkt uit onderzoek van agrarisch onderzoeksbureau Agridirect.

In Drenthe denkt ruim 41 procent van de boeren dat er een opvolger is voor het bedrijf. Ook op het gebied van uitbreidingsplannen scoort Drenthe het hoogst van ons land: ruim 22 procent van de Drentse boeren willen uitbreiden.Limburg is de provincie waar relatief gezien waarschijnlijk de meeste agrarische bedrijven zullen verdwijnen. In het zuiden rekenen de minste boeren op een opvolger (26,9 procent). Zuid-Holland is met dertien procent de agrarische provincie met de minste uitbreiders.Verder blijkt uit het onderzoek dat de oudste boeren in de provincie Utrecht wonen en de jongste in Friesland. De gemiddelde agrariër in Nederland is bijna 55 jaar oud.