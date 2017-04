Assen tot en met 2021 verzekerd van WK Superbike

Daniël Carrera (links) en Arjan Bos (foto: RTV Drenthe) Wil Hartog (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Tot en met 2021 zal het WK Superbike op het TT Circuit van Assen worden verreden. Het contract wordt met vijf jaar verlengd. Vanmiddag ondertekende TT-voorzitter Arjan Bos de overeenkomst samen met de directeur van het WK Superbike Daniël Carrera.

Het bestuur van de TT verlengde afgelopen zomer al het contract voor de MotoGP tot en met 2026.



Opening Legends Club

Ook werd tijdens de persconferentie van het WK Superbike de Legends Club op het TT Circuit officieel in gebruik genomen. De voormalige Gold Club is opgewaardeerd tot een nog luxere bussiness-ruimte. Daarin worden oud-coureurs geëerd met hun afbeeldingen. De TT-winnaar van 1977 Wil Hartog was uitgenodigd om de Legends Club te openen.



Michael van der Mark

Ook de Rotterdamse coureur Michael van der Mark kon natuurlijk niet ontbreken op de persconferentie van het WK Superbike. Hij is de enige vaste Nederlandse coureur in deze klasse. Na twee seizoenen maakte Van der Mark de overstap van Honda naar Yamaha.



De voormalig wereldkampioen in de Supersportklasse is nog altijd op jacht naar z'n eerste overwinning in het WK Superbikes. Na zes wedstrijden staat hij op de zesde plaats in de tussenstand van het WK. Het klassement wordt aangevoerd door Jonathan Rea, hij won vijf van de zes wedstrijden.



Wildcards

Voor het WK Superbike werden vijf wildcards verstrekt aan Vasco van der Valk (World Supersport), Danny de Boer (European Superstock 1000), Pepijn Bijsterbosch (European Superstock 1000, Finn de Bruin (World Supersport 300) en Glenn van Straalen (World Supersport 300).



Walid Soppe enige Drent

De enige Drent die in het Superbike-weekend in actie komt is Walid Soppe uit Coevorden. Hij rijdt dit seizoen, naast de Red Bull Rookies Cup, in het Noord-Europese kampioenschap in de Moto3-klasse.



Vorig jaar meer dan 50.000 bezoekers

Vorig jaar werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet. In het verleden werden beide Superbike-races op zondag verreden. Vorig jaar was er voor het eerst op zowel de zaterdag als de zondag een wedstrijd. Het evenement in Assen trok over vier dagen meer dan 50.000 bezoekers.



Programma WK Superbike Assen

De 26e editie van het WK Superbike wordt over anderhalve week in Assen verreden. Op vrijdag 28 april zijn de vrije trainingen. Zaterdag volgt de Superpole en de eerste race om het WK Superbike. Op zondag wordt de tweede race verreden.

Door: Karin Mulder Correctie melden