'Midden-Drenthe laat Noblesse terecht 40.000 euro betalen'

WIJSTER - De gemeente Midden-Drenthe heeft slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster terecht een dwangsom van 40.000 euro laten betalen voor het herhaaldelijk overtreden van een stankvoorschrift.

Dat bepaalde de Raad van State vandaag in het hoger beroep van het bedrijf.Het bedrijf liet onnodig deuren van de bedrijfshal open staan. Volgens Midden-Drenthe komt daardoor stank naar buiten. In 2012 kreeg Noblesse daar al twintig dwangsommen van 1.500 euro per stuk voor. Toen in 2014 de overtredingen aanhielden, kreeg het bedrijf dwangsommen van 10.000 euro per overtreding. Die liepen op tot 40.000 euro.Noblesse heeft dit bedrag overgemaakt naar de gemeente, maar wil het geld terug. De Raad van State laat in het midden of door de geopende deuren veel stank naar buiten komt. Daar is volgens de Raad een uitgebreid omgevingsonderzoek voor nodig, maar het is geen overbodig voorschrift. Noblesse kan het gemakkelijk naleven door de deuren zoveel mogelijk dicht te houden, vindt de Raad van State.