Raad van State kritisch op gemeente Coevorden over historisch pand

COEVORDEN - De gemeente Coevorden heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van een pand aan de Sallandsestraat. De Raad van State noemt het onderzoek van Coevorden vandaag 'ondeugdelijk'.

Het pand was door de gemeente bestempeld als monument. In de definitieve uitspraak veegt de Raad van State de vloer aan met de gemeentelijke monumentenaanwijzing. De monumentenstatus is geschrapt en pandeigenaar Wilma Bakker mag een sloopvergunning aanvragen.Eigenaren vreesden dat de monumentenstatus het bouwvallige pand definitief onverkoopbaar maakte. Daarom kwam een gemeenteambtenaar een kijkje nemen. Die ambtenaar bekeek alleen de buitenkant. Hij concludeerde dat alleen de bovenpui nog van cultuurhistorische waarde was.Ondanks deze conclusie hield Coevorden vast aan de monumentenstatus voor de bouwval. De Raad van State vindt het onderzoek van de gemeente Coevorden ondeugdelijk en het omgaan met de klachten van de eigenaren slordig. Die eigenaren hadden zelf een bouwkundig rapport laten opstellen. Daaruit kwam de bouwvallige toestand naar voren.Volgens Bakker is sloop en nieuwbouw de enige mogelijkheid om het pand ooit nog bewoonbaar te maken en te kunnen verkopen.