Scholen in grensstreek Drenthe en Overijssel fuseren

CSG Eekeringe en RSG Trompmeesters gaan samen (foto Google Streetview)

STEENWIJK - Twee scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in de grensstreek van Drenthe, Overijssel en Friesland gaan fuseren. De scholen hebben te maken met een terugloop van het aantal leerlingen de komende jaren van zo'n twintig procent.

Het gaat de scholengemeenschappen RSG Trompmeesters en CSG Eeekeringe. Beide gevestigd in Steenwijk. Veel jongeren uit de regio Vledder en Frederiksoord gaan daar naar school. Bij de nieuwe schoolorganisatie is ook het Linde College in Wolvega aangesloten.



Van drie naar twee vestigingen

Volgens de directies van de scholen is de fusie het antwoord op de terugloop van het aantal leerlingen. Met een fusie willen de scholen verschillende opleidingen in de benen houden. De fusie zou geen effect hebben op de identiteit van de scholen. Wel zal er straks meer uitwisseling zijn van leerkrachten tussen de onderwijsinstellingen.



De scholen hebben wel uitgesproken dat ze één van de vestigingen in Steenwijk willen sluiten omdat er minder ruimte nodig is. Welke vestiging sluit, wordt nog bekeken. Bovendien moet de gemeenteraad van Steenwijkerland zijn mening nog geven.



In een brief aan de ouders van leerlingen laten de scholen weten dat de vestigingen zo verdeeld worden dat er twee afdelingen zijn. Zo komt er een afdeling voor praktijkgericht onderwijs en een afdeling voor theoretisch onderwijs. De fusie moet 1 januari 2018 afgerond zijn.

